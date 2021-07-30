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القبض على 5 مقيمين أتلفوا كبائن توزيع كهرباء بالرياض

القبض على 5 مقيمين أتلفوا كبائن توزيع كهرباء بالرياض
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تواصل – فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 5 مقيمين لإتلافهم كبائن توزيع كهرباء والاستيلاء على الكابلات النحاسية.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية الهندية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جرائم تمثلت في إتلاف كبائن توزيع كهرباء والاستيلاء على القواطع والكابلات النحاسية والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، تقدر قيمتها بمبلغ (963,000) ريال.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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