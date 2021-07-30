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«قياس»: التحصين شرط أساسي لدخول مقرات الاختبارات بدءاً من الشهر المقبل

«قياس»: التحصين شرط أساسي لدخول مقرات الاختبارات بدءاً من الشهر المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أن التحصين ضد فيروس كورونا، شرط أساسي لدخول مقرات اختبارات “قياس” وذلك بداية الشهر المقبل.

وقال الحساب الرسمي لمركز قياس عبر موقع «تويتر»: «تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية؛ سيكون التحصين شرطًا أساسيًا لدخول مقرات اختبارات قياس وذلك ابتداءً من 1 أغسطس».

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت بدء سريان قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام، ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق، إن القرار يتعلق بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

كما يتعلق القرار بدخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى استخدام وسائل النقل العامة.

وشددت «الداخلية» على أهمية إبراز تطبيق «توكلنا» للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات العامة.

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