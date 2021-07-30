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تعرّف على درجات الحرارة المسجلة بمصايف المملكة اليوم

تعرّف على درجات الحرارة المسجلة بمصايف المملكة اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم الجمعة في مصايف المملكة.

وتصدرت الطائف مصايف المملكة من حيث درجة الحرارة بواقع 35 درجة، فيما جاء ترتيب باقي المصايف كالتالي :

– أبها 32 .
– تنومة 31 .
– الباحة 30 .
– بلجرشي 29 .
– الهدا 29 .
– الشفا 29 .
– النماص 28 .
– بللحمر 28 .
– السودة 24 .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يبقى الطقس حار على شرق ووسط المملكة.

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