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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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وظائف شاغرة لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات

وظائف شاغرة لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض، على مسمى:

– محلل أول/ قطاع إدارة الاستثمار العام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد، أو الإدارة المالية)، أو في أي تخصص ذي الصلة.

– مستشار أول/ قطاع التمكين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو المالية، أو الإدارة).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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