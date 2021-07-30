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استشاري أمراض معدية: كورونا سيمر على الجميع.. واللقاح هو الحل للوقاية (فيديو)

استشاري أمراض معدية: كورونا سيمر على الجميع.. واللقاح هو الحل للوقاية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، أن الحل الوحيد لإنهاء جائحة “كورونا” والسيطرة عليها هو أخذ اللقاح من الجميع والوصول إلى المناعة المجتمعية.

وأوضح “الأزرقي” لقناة “الإخبارية” أن 99.9% من الحالات الحرجة بالمستشفيات جراء “كورونا” من الفئات التي لم تأخذ اللقاحات المُضادة، مؤكدا أن اللقاحات آمنة وفعّالة وتحمي من الإصابة الشديدة.

وأضاف أن المملكة حالياً في نهاية السيطرة على جائحة “كورونا”، بعد تطعيم عدد كبير من المواطنين والمُقيمين باللقاحات المُضادة للفيروس، مشيرا إلى أن الشخص الذي يحصل على اللقاح يُحصن نفسه من الفيروس وكذلك المجتمع أيضاً.

ولفت الاستشاري إلى أن الفيروس سيمر على كل شخص حول العالم ومن لم يصب به هذا العام سيُصاب العام المقبل.

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