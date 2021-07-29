قبل الشراء .. تعرف على الفرق بين «المودم» و«الراوتر» و«السويتش» للإنترنت

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يحتار البعض أثناء الرغبة في شراء أجهزة المودم الخاص بالإنترنت أو الراوتر بسبب تعدد الأنواع والاستخدامات في الأسواق.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، الفرق بين المودم والراوتر والسويتش.

وقال الحمادي: إذا نزلت السوق تشتري مودم إنترنت ستجد العديد من الأسماء، هذه معانيها:

Modem: يوفر الإنترنت من شركة الاتصالات

Router: يوزع الإنترنت على الأجهزة ويربطها بالشبكة

Extender: يزيد تغطية شبكة الوايرلس بالمكان

Switch: ربط الأجهزة بشبكة واحدة

وتابع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي: “غالباً كل مودم راوتر ولكن ليس كل راوتر مودم”.