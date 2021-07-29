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«سنة نبوية».. أبطال السباحة في طوكيو يلجأون لـ«الحجامة» قبل المشاركة في المسابقات

«سنة نبوية».. أبطال السباحة في طوكيو يلجأون لـ«الحجامة» قبل المشاركة في المسابقات
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تواصل – فريق التحرير:

يوماً  تلو الآخر يثبت العلم الحديث  مدى فعالية طرق العلاج التي مارسها المسلمون اقتداءً بهدى النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرناً من الزمان ، ومن هذه الطرق العلاجية الفعالة “الحجامة “.

وشهدت منافسات لعبة السباحة في أولمبياد طوكيو 2021 المقامة حالياً باليابان عودة إلى ظاهرة العلاج بـ”الحجامة، حيث ظهرت “الحجامة” في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل قبل 5 سنوات من الآن وها هي تعود من جديد.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن نجمي السباحة الأسترالي كايلي تشالمرز والياباني أكيرا نامبا، شوهدت عليهما علامات “الحجامة” والتي هي عبارة عن بقع حمراء على ظهر الجسد.

وكشف السباح الأمريكي الشهير، مايكل فيليبس أثناء أولمبياد “ريو” أنه لجأ إلى “الحجامة”، قائلا:ً “أعمل بالحجامة قليلاً قبل السباقات“.

يذكر أن استخدام السباح الأسترالي شالمرز للحجامة جاء بعدما عانى من إجراء جراحة مؤلمة في الكتف في أواخر العام الماضي أثناء تحضيره لدورة الألعاب الأولمبية.

وكان رئيس الجمعية الفقهية الشيخ سعد الخثلان قد أوضح في مقطع فيديو سابق له أن الحجامة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث قال “إنَّ أمْثَلَ ما تَدَاوَيْتُمْ به الحِجَامَةُ والقُسْطُ البَحْرِيُّ “، مشيراً  إلى أن منظمة الصحة العالمية جعلتها من الطب البديل .  

ويعتمد العلاج بـ”الحجامة” على عملية مص وتسريب الدم بواسطة كؤوس من أجل إزالة السموم وأعراض الأمراض من الدم وتحسين الدورة الدموية.

 

 

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