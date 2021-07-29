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بدءاً من هذا الموعد.. المملكة تستأنف استقبال السياح وترفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية

بدءاً من هذا الموعد.. المملكة تستأنف استقبال السياح وترفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة السياحة، مساء أمس الخميس، استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءاً من أول أغسطس المقبل.

وقالت السياحة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “المملكة تعلن استئناف استقبال السياح ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية بدءًا من 1 أغسطس، مع الحفاظ على أولوياتها في سلامة وصحة السياح والمواطنين والمقيمين، بالالتزام بإجراءات واضحة وميسرة لكل من يتطلعون إلى زيارة بلادنا.

وأضافت وزارة السياحة، أنه يمكن تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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