«التجارة» تشهر بـ4 مخالفين لنشاط «الفوركس».. التفاصيل الكاملة

تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة بـ 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على تطبيق “سناب شات” عن نشاط الفوركس المحظور تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن المخالفين الأربعة هم:

أحمد عبدالله السالم “كويتي الجنسية” ، وليلى لويس اسكندر “لبنانية الجنسية”، وحبيب بن حمد الحبيب “سعودي الجنسية”، و نازلي جان كوز “تركية الجنسية”.

وقررت وزارة التجارة توقيع العقوبات التالية على كل من المخالفين الأربعة :

1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.

2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال لكل منهم.

3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.