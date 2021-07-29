وزير المالية: اقتصاد المملكة تعافى بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا

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أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية تعافت بشكل كبير من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الخميس، بكلمة افتتاحية في الجلسة الرابعة للمنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة “مستقبل المالية”.

وقال وزير المالية ، إن هناك قفزة كبيرة في التحول الرقمي للقطاع المالي في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن هذا التحول ساهم في تحسين كفاءة وتكلفة الخدمات المالية وتقديم خدمات أسرع وأفضل للمستفيدين.

وتابع: “قاد برنامج تطوير القطاع المالي العديد من التطورات في مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقديم الخدمات المصرفية المفتوحة، ومنح عشرات التراخيص للمؤسسات المالية التقنية الصادرة عن الجهات التنظيمية، كما تم منح ترخيصين للخدمات المصرفية الرقمية مؤخرا”.

وأضاف: “تقدم حكومة المملكة دعما كبيرا لتعزيز التقنية المالية وذلك من خلال تمويل ودعم التميز والابتكار في التقنية المالية، مثل إنشاء أكاديمية مالية وتشجيع الابتكار في القطاع المالي تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي”.

وقال: “ساهم التحول الرقمي في إطار رؤية 2030 في استمرارية العمل خلال جائحة كوفيد – 19، حيث تم نقل الخدمات الحكومية بسلاسة من التشغيل الفعلي إلى الافتراضي، وتقديم بيانات دقيقة لاتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات المناسبة للجهات ذات العلاقة”.

وختم وزير المالية محمد الجدعان بقوله: “لقد تعافت المملكة بشكل كبير من تداعيات الوباء، وأثبت القطاع المالي أنه أقوى قطاع من حيث النمو، مدعوما بالتحول الرقمي. مع نمو خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال بنسبة 5% في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالربع الأول من العام 2020 ويمثل ذلك 11.1% من إجمالي الناتج المحلي في (الربع الأول 2021) مقابل 10.3% في الربع المماثل من العام 2020”.