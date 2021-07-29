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توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يبقي الطقس حار على شرق ووسط المملكة.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 15-36 كم/ساعة، وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-43كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج على الجزء الجنوبي.

بينما تكون حالة الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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