الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«برنامج ريف» يعلن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على الدعم

«برنامج ريف» يعلن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على الدعم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البرنامج الحكومي المخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة (ريف)، اليوم الخميس، عن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على الدعم من برنامج ريف.

وأوضح البرنامج، في بيان له عبر حسابه الرسمي “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال الى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.
يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

مواد ذات صلة

برنامج «ريف» يحذر من عدم الالتزام ببعض المعايير منعاً للمساءلة

برنامج «ريف» يحذر من عدم الالتزام ببعض المعايير منعاً للمساءلة

هل التسجيل في برنامج «ريف» يوقف الدعم عن مستفيدي «حساب المواطن»؟.. البرنامج يوضح

هل التسجيل في برنامج «ريف» يوقف الدعم عن مستفيدي «حساب المواطن»؟.. البرنامج يوضح

«البيئة» تحدد مواعيد صرف الدعم المادي لمستفيدي برنامج «ريف»

«البيئة» تحدد مواعيد صرف الدعم المادي لمستفيدي برنامج «ريف»

«حساب المواطن» يوضح المقصود بـ «الراتب التقاعدي»

«حساب المواطن» يوضح المقصود بـ «الراتب التقاعدي»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة