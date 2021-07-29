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«النيابة» تأمر بالقبض على مواطنين امتهنا الرسم على الجدران بطريقة مخالفة

«النيابة» تأمر بالقبض على مواطنين امتهنا الرسم على الجدران بطريقة مخالفة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت النيابة العامة، اليوم الخميس، أمراً بالقبض على مواطنين يمتهنان الرسم على الجدران بطريقة مخالفة للأنظمة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح مصدر مطلع في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده من قيام المواطن سلطان بن ح ع، بالاتفاق مع المواطن هايس بن م ش، ويمتهن الأخير منهما الرسم على الحوائط، والقيام برسم صورة أحد الأشخاص على جدار في مكان عام في محافظة رفحاء ، واعتياد الأول منهما على تبني هذه السلوكيات بمقابل مادي والاجتماع بمن يمتهنون الرسم على الجدران للقيام برسومات للغير وبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، ونشر هذه الرسومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولما ينطوي عليه هذا النشاط المُجرم من انتهاكه لأحكام نظامي حماية لمرافق العامة ومكافحة جرائم المعلوماتية، وما يتضمنه من الإساءة للآخرين والاعتداء على الممتلكات، ومخالفة القيم الدينية والآداب العامة، وإحداث تشوه بصري للبيئة، ومخالفته لأنظمة التجارة بعدم الحصول على المتطلبات النظامية في هذا الشأن.

فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليهما استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الاجراءات الجزائية، وسرعة إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.

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