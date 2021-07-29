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هل تختلف منزلة الرجال عن النساء في الجنة؟ «المصلح» يجيب

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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أن أحوال الناس في الجنة هي كأحوالهم في العمل.

جاء ذلك في رد من الشيخ المصلح على سؤال ورد فيه: ” هل تختلف منزلة الرجال عن النساء في الجنة؟”.

وأجاب الشيخ خالد المصلح بقوله إن أحوال الناس في الجنة هي كأحوالهم في العمل، ولا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى، يقول الله تعالى {فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍۢ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ }.

وأضاف الشيخ المصلح أن كل من عمل عملاً رتب الله تعالى عليه أجرا أو ثوابا فإن الله جل في علاه يعطيه عطاء جزيلا ، لا فرق في ذلك بين رجل وأنثى كما دلت على ذلك النصوص.

 

 

 

 

 

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