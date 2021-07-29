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بالفيديو.. جريان السيول في محافظة مهد الذهب بـ«المدينة»

بالفيديو.. جريان السيول في محافظة مهد الذهب بـ«المدينة»
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر جريان السيول بمحافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة النورة.

ويوضح المقطع المتداول جريان السيول  بجنوب هباء جنوب غرب مهد الذهب عقب هطول أمطار غزيرة على المحافظة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير وأجزاء من منطقة نجران، كما يشمل ذلك مرتفعات الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية و أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض تمتد حتى منطقة نجران، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

 

 

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