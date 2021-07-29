استمرت 7 ساعات و35 دقيقة.. نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني في الرياض (فيديو)

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نجحت عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني “عائشة ” في الرياض، حيث استمرت العملية 7 ساعات و35 دقيقة.

وكان الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية قد بدأ صباح اليوم إجراء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة، أن عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني استمرت 7 ساعات و35 دقيقة، مشيراً إلى أن العملية رسالة إنسانية من المملكة للعالم.

وكان “الربيعة” قد أوضح في تصريحات سابقة، أن التوأم الطفيلي هو عبارة عن طفل مكتمل مع وجود حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة على التوأم عائشة وتشترك معها في منطقة الحوض، كما أن هناك عيوبًا خَلقية واشتراك في الجهاز البولي والتناسلي السفلي.

يذكر أن عملية التوأم تعد العملية رقم 50 ضمن خبرة رائدة للمملكة على مدى ثلاثة عقود تمت فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في ثلاث قارات حول العالم.