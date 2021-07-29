وزارة الصحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف شاغرة (أطباء، أخصائيي تمريض) لجميع التخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه:

الوظائف:-

– طبيب مقيم.

– طبيب نائب.

– طبيب إستشاري.

– أخصائي تمريض.

الشروط والمتطلبات:-

– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

– شهادة الامتياز.

– بطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

موعد التقديم:-

– يبدأ التقديم من يوم الأحد بتاريخ 1442/12/22هـ الموافق 2021/08/01م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).