وزارة الصحة تعلن عن توفر وظائف شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف شاغرة (أطباء، أخصائيي تمريض) لجميع التخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه:
الوظائف:-
– طبيب مقيم.
– طبيب نائب.
– طبيب إستشاري.
– أخصائي تمريض.
الشروط والمتطلبات:-
– وثيقة التخرج، موضح فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
– الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يُتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.
– شهادة الامتياز.
– بطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
موعد التقديم:-
– يبدأ التقديم من يوم الأحد بتاريخ 1442/12/22هـ الموافق 2021/08/01م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).