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بالفيديو.. تصادم وانحراف مركبة بسبب السرعة الزائدة

بالفيديو.. تصادم وانحراف مركبة بسبب السرعة الزائدة
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهور قائد مركبة عند أحد المنحنيات في المملكة، حيث اصطدم بمركبة أخرى رغم إعطاء قائدها إشارة بالانعطاف يسارا.

وظهر خلال المقطع، مركبة حاول قائدها الانحراف جهة اليسار وأعطى إشارة ضوئية، لتنبيه المركبات من خلفه، إلا أن أحد قائدي المركبات بسبب السرعة الزائدة اصطدم به مما تسبب في انحراف المركبة.

وينصح خبراء قيادة المركبات، عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

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