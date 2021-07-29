«الجوازات»: السفر لمن وصل 21 عاماً هجرياً لا يحتاج تصريح

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن السن القانوني للسفر بدون حمل تصريح للسفر، هو 21 عامًا هجريًا.

جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «عمري بالهجري ٢١ وعمري بالميلادي ٢٠ فهل يسمح لي السفر بدون تصريح؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «السن القانونية التي يسمح لكم بالسفر بدون حمل تصريح سفر هي (21) سنة هجري».

وأضاف: «يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة أبشر الإلكترونية، وفي حال عدم خدمتك، يرجى طباعة الملاحظة وحجز موعد إلكتروني ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك».

وتابع: «عند إصدار أو تجديد جواز السفر يتم اعتماد الاسم المسجل بالحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تعديل الاسم بالجواز يرجى مراجعة الأحوال المدنية للتعديل ومن ثم يمكنك إتمام الإجراء عبر منصة أبشر الخاصة بك لنتمكن من خدمتك».