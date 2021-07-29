استمرار العمل بالحظر الجزئي في عُمان.. إغلاق ومنع حركة الأفراد والمركبات

تواصل – وكالات:

أصدرت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، قرارًا باستمرار سريان العمل بإغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، مع تقليص مدته ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، وذلك حتى إشعار آخر.