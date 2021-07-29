جامعة الأميرة نورة تعلن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين

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أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف أكاديمية على درجة (أستاذ مساعد) فما فوق، للعام الجامعي 1442/1443هـ، في عدد من التخصصات.

وأوضحت أن الشروط الواجب توافرها عند التقديم كالتالي :

– أن يكون المتقدمـ/ ــة سعودي الجنسية.

– الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص المطلوب (المدرج في الإعلان) من مؤسسة تعليم عالٍ (سعودية أو غير سعودية) معترف بها من قبل وزارة التعليم.

– أن تكون الدراسة في المراحل الثلاث (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) دراسة انتظام، أي لا يكون الحصول عليها بنظام “التعليم عن بعد” أو “الانتساب”.

– تحقيق شروط وزارة التعليم فيما يتعلق بدراسة مواد بنظام التعليم عن بعد والتعليم المدمج والتعليم الهجين.

– أن لا يقل التقدير في مرحلة البكالوريوس عن “جيد جدا”.

– إذا كان المتقدم حاصلاً على أحد المؤهلات من جامعة غير سعودية، يشترط أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي (مع ضرورة إرفاق المعادلة).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– انطباق شروط التعيين لدرجة “أستاذ مساعد” فما فوق حسب القواعد التنفيذية للجامعة.

– اجتياز المقابلة الشخصية والمحاضرة التخصصية أو الدرس النموذجي (بحسب ما تحدده الكلية أو المعهد).

للاطلاع على تفاصيل وشروط الوظائف المطروحة يمكن الضغط على الرابط التالي :هنا.