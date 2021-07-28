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بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير «سطام».. رابط وموعد التقديم

بدء القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات في جامعة الأمير «سطام».. رابط وموعد التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً، في استقبال طلبات الطلاب والطالبات المتقدمين للقبول الإلحاقي بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح، وبكليات الجامعة في الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر للعام الجامعي 1443هـ، وذلك عبر رابط بوابة القبول الإلحاقي: https://add.psau.edu.sa، ويستمر القبول حتى يوم الأحد 1 / 7 / 1443هـ.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أن اعتماد الطلبات في بوابة القبول الإلحاقي سيكون لملء المقاعد الشاغرة في حال انسحاب بعض الطلاب والطالبات المقبولين للعام الجامعي القادم، كما تتيح البوابة تعديل رغبات الطلاب والطالبات الذين رشحوا للقبول وأكدوا قبولهم بالجامعة للعام الجامعي الجديد ويرغبون في تعديل رغباتهم.

وتتيح بوابة القبول الإلحاقي للطلاب والطالبات التعرف على التخصصات المتاحة وشروط القبول فيها، وترتيب أولوية الرغبات للتخصصات المتاحة وفق شروط ومعايير القبول، كما تتيح الاطلاع على نتائج القبول، وتسهم في إبراز جانب الوضوح والشفافية في إجراءات القبول وضمان فرص متساوية وعادلة للجميع وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص.

 

 

 

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