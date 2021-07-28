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تقني يكشف عن ميزة جديدة لـ«تويتر» مشابهة لتطبيق «انستجرام»

تقني يكشف عن ميزة جديدة لـ«تويتر» مشابهة لتطبيق «انستجرام»
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير التقنية سعد الضاوي عن ميزة جديدة مرتقبة لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 وأوضح  في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن الميزة الجديدة  في التطبيق هي أن صاحب المتجر  يمكنه أن يعرض منتجاته في بروفايل الحساب ، وهي نفس  طريقة تطبيق “انستجرام”.

 وكشفت شركة تويتر، عن اختبار خاصية جديدة لتنبيه المستخدمين بأن حساباتهم قيد الحظر أو قيد الغلق وأنها على وضعية التصفح فقط.

وحسب موقع “ذا فيرج”، هذه الخاصية الجديدة تأتي كرد فعل من تويتر لتعرف المستخدمين بخرقهم لسياسة الموقع مثل كتابتهم لتغريدات مسيئة أو مروجة للتطرف.

وعند تفعيل الخاصية، تظهر أعلى صفحة تويتر للمستخدم، وأثناء تفعيلها يحظر على المستخدم القيام بأي تغريدات، أو إبداء اعجاب أو مشاركة تغريدات أخرى على حسابه الخاص.

 

 

 

 

 

 

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