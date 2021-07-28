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حريق هائل يلتهم غابات شمال لبنان (فيديو)

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تواصل – وكالات:

اندلع اليوم الأربعاء، حريق هائل في أحراج منطقة القبيات التي تقع في أقصى شمال لبنان، كما تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات إخماد الحرائق.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن متطوعا توفي بينما كان يساهم في إخماد الحرائق التي شبت في أكثر من منطقة في شمال لبنان وأتت على مساحات شاسعة من الأحراج.

هذا وتعمل فرق الدفاع المدني على استقطاب تعزيزات من مختلف المناطق اللبنانية لمنع وصول النيران إلى الأماكن السكنية.

وفي التفاصيل، اندلع الحريق في غابات الصنوبر في محلة القطلبة امتدادا إلى غابة المرغان في بلدة القبيات، وبلغت النيران المنازل، وقد ناشد الأهالي الدفاع المدني والجيش إرسال طوافة للمساعدة على محاصرة النيران وإخمادها.

هذا وأعلن رئيس مركز الدفاع المدني في عيات طلال أيوب أن حريقا اندلع أيضا في منطقة بينو وأتى على مساحة 20000 متر مربع من بساتين الزيتون وأشجار السنديان، مشيرا إلى أن رقعة الحريق توسعت بسرعة نتيجة الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة.

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