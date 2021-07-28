جامعة الباحة تفتح باب التسجيل ببرامج الدارسات العليا للعام المقبل

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أعلنت جامعة الباحة عن فتح باب التسجيل على المقاعد الشاغرة لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ، وذلك وفق التفاصيل والشروط المبينة والواردة أدناه:
عدد البرامج :
15 برنامج ماجستير
مسميات البرامج:
1- ماجستير التربية في الموهبة والابداع.
2- ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.
3- ماجستير التربية في التربية البدنية.
4- ماجستير التربية في التربية الفنية.
5- ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم.
6- ماجستير التربية في القيادة التربوية.
7- ماجستير العلوم في الامن السيبراني.
8- ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.
9- ماجستير الآداب في الأدب الإنجليزي.
10- ماجستير إدارة الاعمال التنفيذي.
11- الماجستير في المحاسبة.
12- ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية.
13- ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة.
14- ماجستير العلوم في الاحياء الدقيقة الطبية.
15- ماجستير العلوم في الاحياء الدقيقة.
تفاصيل البرامج PDF :اضغط هنا
تاريخ ورابط التقديم :
متاح من يوم الأربعاء 1442/12/25 هـ حتى يوم الأربعاء 1443/01/03 هـ، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.