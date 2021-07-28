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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«المياه الوطنية» توضح خطوات تفعيل خدمة الإقفال المؤقت للعداد

«المياه الوطنية» توضح خطوات تفعيل خدمة الإقفال المؤقت للعداد
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت شركة المياه الوطنية، بأهمية الحرص على طلب خدمة الإقفال المؤقت للعداد، وذلك لضمان عدم تأثر الفواتير أو حدوث تسربات.

وقالت المياه الوطنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند سفرك، احرص على طلب خدمة الإقفال المؤقت للعداد”.

وأشارت المياه الوطنية إلى أن خطوات الاستفادة من خدمة الإقفال المؤقت للعداد تشمل ما يلي:

  • تسجيل الدخول عبر القنوات الرقمية.
  • الضغط على قائمة الخدمات.
  • اختيار إقفال مؤقت لعداد.
  • تحديد سبب إيقاف العداد.
  • تقديم الطلب.

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