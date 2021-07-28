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هطول أمطار بمحافظة الطائف.. وتنبيه من «الأرصاد» لسكان «مكة» (فيديو)

هطول أمطار بمحافظة الطائف.. وتنبيه من «الأرصاد» لسكان «مكة» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ويوضح المقطع هطول الأمطار بمدينة الشفاء بالطائف ، حيث هطلت الأمطار على أحد الطرق الرئيسية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً مهما لسكان منطقة مكة المكرمة بشأن هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظة وهي: (أضم – الطائف – ميسان – الكامل – العرضيات).

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن التأثيرات المصاحبة للحالة تتمثل في نشاط بالرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

وأبان المركز أن نهاية الإنذار ستكون في تمام الساعة  08:00 من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18-12-1442.

 

 

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