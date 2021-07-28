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كل ما تريد معرفته عن مخالفة «المجازفة بعبور الأودية» والشعاب أثناء جريانها

كل ما تريد معرفته عن مخالفة «المجازفة بعبور الأودية» والشعاب أثناء جريانها
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تواصل – فريق التحرير:

حفاظاً على أرواح المواطن والمقيم بالمملكة، بعد تكرار حوادث عبور المركبات للأودية والشعاب ، طبقت المديرية العامة للمرور، مخالفة عبور الأودية بحق قائد مركبة بمنطقة جازان.
تطبيق العقوبة
وأعلن مرور منطقة جازان عن إحالة مواطن عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه… وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني .
وأهاب المرور بقائدي المركبات تجنب عبور الأودية والشعاب حفاظًا على سلامة الجميع، وذلك حسبما أعلن المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكانت إمارة جازان قد أعلنت عن صدور توجيهات أمير جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بتطبيق مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها على قائد المركبة المتهور الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعبر أحد الأودية الخطرة.
قرار مجلس الوزراء
وقرر مجلس الوزراء مطلع العام الجاري ، إضافة فقرة تحمل الرقم 6 إلى جدول المخالفات رقم 7 الملحق بنظام المرور بالنص الآتي: “المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”، وذلك تعزيزا للسلامة عند جريان الأودية والسيول.
وينص الجدول رقم 7 الملحق بنظام المرور، على معاقبة المخالف بعبور الأودية أثناء جريانها بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال.

وقد نصت الفقرة التي تحمل رقم 6 بعد إضافتها إلى جدول المخالفات رقم 7 الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م / 85″، وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ على “المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية:
وفي وقت سابق أوضح المرور طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات التي تم رصدها من قبل (رجل المرور/ الرصد الآلي)، وذلك من خلال ثلاث خطوات، وهي:

الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.
الانتقال إلى تبويب خدماتي.
الاعتراض على المخالفات المرورية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات:

يذكر أن الاستعلام عن المخالفات هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام تمكن المستفيد من الاستعلام عن المخالفات المسجلة عليه أو على أحد أفراد أسرته أو الأفراد المكفولين لديه.
سجل الدخول على بوابة نظام أبشر الإلكترونية.
أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.
انقر على “عرض”.

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