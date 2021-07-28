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هذه المحافظة تسجل 52.4° مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة

هذه المحافظة تسجل 52.4° مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، 52.4° كأعلى درجة حرارة ظهر اليوم الأربعاء، يليها غرب الدمام و الأحساء والخرج حيث سجلت حرارة قرب 49° مئوية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير وأجزاء من الربع الخالي، وتتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كما يبقى الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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