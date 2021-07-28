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«الطيران المدني»: إكمال جرعات لقاح «كورونا» شرط لسفر المواطنين إلى الخارج

«الطيران المدني»: إكمال جرعات لقاح «كورونا» شرط لسفر المواطنين إلى الخارج
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأربعاء)، تعميمًا جديدًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران العام والطيران الخاص، بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

ونص التعميم على السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المعتمدة بالمملكة.

ويُستثنى من ذلك (المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما)، شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، ولم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب بالفيروس وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأكدت الهيئة أنه يسري العمل بهذه الإجراءات ابتداءً من تاريخ 9 أغسطس 2021م.

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