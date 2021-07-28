الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تداولات 6.7 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم يواصل مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي

تداولات 6.7 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم يواصل مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي
0

تواصل- فريق التحرير:

أنهى سوق الأسهم، جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع وللجلسة الثامنة على التوالي، رغم تقليص المكاسب خلال فترة المزاد في مشهد يتكرر للجلسة الثانية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10933 نقطة مرتفعا بنحو 17 نقطة أو ما يعادل 0.16 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.69 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 205.66 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 286.9 ألف صفقة.

وجاءت أسهم مصرف الراجحي وكذلك أرامكو السعودية على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 0.4 و6 في المائة، وكانت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تقد حدثت توقعاتها لشركة أرامكو السعودية لتصبح النظرة المستقبلية مستقرة بدلا من سلبية مع التأكيد على تصنيف الشركة على المدى الطويل عند “A”.

وأعلن بنك الاستثمار عن نتائج الربع الثاني والتي نمت بنحو 9.7 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 287.8 مليون ريال، فيما قفزت الأرباح مقارنة بالربع السابق بنحو 213 في المائة، فيما صعد السهم بنحو 0.6 في المائة.

وصعدت أسهم 108 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم مجموعة الحكير واللجين وكذلك وحدات تعليم ريت بمكاسب تجاوزت 4 في المائة، فيما ارتفعت أسهم كل من بدجت وسيسكو بأكثر من 3 في المائة، بينما شهد سهم إعمار مكاسب 2.6 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ يونيو 2018.

قابل ذلك تراجع أسهم 80 شركة تصدرها يترو رابغ بأكثر من 4 في المائة وسط استمرار تراجع السهم وللجلسة الثالثة على التوالي، في وقت أعلنت الشركة عن تحولها للربحية في الربع الثاني بواقع 717 مليون ريال مقابل صافي خسارة 1.43 مليار ريال للفترة المماثلة، في حين تضاعفت المبيعات بأكثر من 310 في المائة للفترة والتي تزامنت مع ايقافاً كاملاً لمجمع الشركة الصناعي لمدة شهرا كاملا حينها.

كذلك شهدت أسهم سبكيم العالمية والخليجية العامة واكسا التعاونية وكذلك وحدات مشاعر ريت تراجعات ما بين 2.9 و2.1 في المائة.

مواد ذات صلة

7.2 مليار تداولات.. صعود 122 سهماً وتراجع 74 خلال جلسة اليوم

7.2 مليار تداولات.. صعود 122 سهماً وتراجع 74 خلال جلسة اليوم

7.9 مليار حجم السيولة.. مؤشر الأسهم يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي

7.9 مليار حجم السيولة.. مؤشر الأسهم يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي

8.5 مليار ريال تداولات.. مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع مرتفعا 16 نقطة

8.5 مليار ريال تداولات.. مؤشر الأسهم ينهي تعاملات الأسبوع مرتفعا 16 نقطة

6.7 مليار ريال حجم التداولات.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا عند 10778 نقطة

6.7 مليار ريال حجم التداولات.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعا عند 10778 نقطة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة