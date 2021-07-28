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جامعة تبوك تعلن نتائج قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1443هـ

جامعة تبوك تعلن نتائج قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1443هـ
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة تبوك اليوم نتائج القبول للعام الجامعي القادم ١٤٤٣هـ للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط في مختلف التخصصات بكليات الجامعة بمدينة تبوك والمحافظات التابعة للمنطقة، وذلك بعد إجراء الفرز الآلي وفق معايير القبول وعدد المقاعد وترتيب الرغبات.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زيد بصفر أن جميع عمليات القبول والفرز والترشيح تمت بشكل إلكتروني ولا يوجد أي تقديم لمعاملات ورقية، مبينًا أن المرشح للقبول عليه الدخول للبوابة الإلكترونية والاطلاع على التخصص الذي تم ترشيحه عليه، وتأكيد قبوله على الرغبة المرشح عليها.

وأشار إلى أن من أّكد قبوله وصدر له رقم جامعي يمكنه تعديل رغبة القبول إن رغب عبر البوابة الأكاديمية وفقاً للمقاعد الشاغرة والنسبة الموزونة والمكافئة، مضيفًا أنه يمكن رفض رغبة القبول لمن لا يرغب في الدراسة بجامعة تبوك أو الانسحاب نهائياً لمن تم قبوله بالجامعة، مؤكدًا أنه لا يحق له المطالبة بالمقعد مرة أخرى، لافتاً إلى أن آخر موعد لتأكيد القبول الأحد 1442/12/29هـ.

 

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