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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة

فتح باب القبول في برامج الدارسات العليا بجامعة الباحة
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تواصل – واس :

أعلنت جامعة الباحة عن فتح باب القبول على المقاعد الشاغرة لبرامج الدراسات العليا, وذلك عبر البوابة الإلكترونية خلال الفترة 25 / 11 / 1442 – 3 / 1 / 1442 هـ .

وأوضحت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أنه تم اعتماد 15 برنامجًا جديدًا للدراسات العليا يشمل مختلف التخصصات العلمية والصحية والتربوية والإدارية في سبع كليات ، مؤكدة أن هذه البرامج خضعت لإجراءات التقييم والتحكيم وروعي فيها احتياج السوق ورفع كفاءة المتقدمين لها وتأهيلهم.

ودعت العمادة المتقدمين إلى الإطلاع على البرامج المتاحة للتقديم وشروط القبول بموقع الجامعة الإلكتروني.

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