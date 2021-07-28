الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وجبات خفيفة لا تؤثر على فقدان الوزن.. تعرّف عليها

وجبات خفيفة لا تؤثر على فقدان الوزن.. تعرّف عليها
0

تواصل – وكالات :

قالت أخصائية تغذية علاجية، إنه من الضروري اختيار وجبات صحية تحتوي على أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية والبروتين، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية كثيرة، أثناء عملية فقدان الوزن.

وكشفت الأخصائية سوزي سوير لصحيفة الصن البريطانية، عن مجموعة من الأطعمة الخفيفة التي يمكن الاستمرار بتناولها، دون أن يؤثر ذلك على عملية خسارة الوزن، على النحو التالي:

الأطعمة التي تحتوي على البروتين

وأضافت : “يحفز البروتين الهرمون المقابل للأنسولين والجلوكاجون، ويحافظ على توازن مستويات السكر في الدم، وبالتالي تجنب الرغبة الشديدة في تناول الحلوى”.

ونصحت سوزي، بخلط البذور، التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والمعادن الأساسية. أو تناول قطع صغيرة من الدجاج مع كعك الشوفان.

التفاح مع زبدة الفول السوداني أو المكسرات

التفاح هي أسهل وجبة خفيفة، خاصة أثناء التنقل. ويقترح الخبراء إقرانها بحفنة صغيرة من المكسرات الكاملة أو ملعقة كبيرة من زبدة الجوز لأنها تحتوي على دهون صحية، وتعد مصدراً جيداً للبروتين.

الزبادي اليوناني والتوت

تقول سوزي إن الجمع بين الزبادي اليوناني الغني بالكالسيوم والتوت الغني بمضادات الأكسدة هو وصفة رائعة.

وأضافت: “تحتوي الزبادي على سكريات قليلة مقارنة بالعديد من أنواع الزبادي بالفواكه، مما يعني أنه سيساعد في ضبط مستويات الجلوكوز في الدم لعدة ساعات بعد تناوله. عندما يتعلق الأمر بالفاكهة، فإن أي نوع من أنواع التوت، سواء كان طازجًا أو مجمدًا، يكون منخفضًا نسبيًا في السعرات الحرارية وغنياً بالألياف مما يجعله خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.”

الجبن والمقرمشات

وتوضح الأخصائية : “الجبن غذاء غني بالعناصر الغذائية ومليء بالبروتين، والكالسيوم والمغنيسيوم وعند تناوله مع الحبوب الكاملة أو رقائق الذرة، يوفر التوازن المثالي للبروتين والكربوهيدرات “

خبز التوست

يمكن تناول شريحة صحية من خبز القمح الكامل التي تحتوي على قيمة غذائية أكثر من الخبز الأبيض، مع دهنها بزبدة الفول السوداني أو الجبن قليل الدسم. كما يمكن وضع شرائح الموز أو المكسرات المقطعة أو شرائح الطماطم عليها.

البيض المسلوق

وتقول الأخصائية: “البيضة المسلوقة خالية تمامًا من الكربوهيدرات وغنية بالبروتين الذي يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع بين الوجبات. احتفظ بها في قشرتها لتجنب الرائحة الكريهة وجرب نكهة ملح الكرفس أو الفلفل الحلو المدخن معها”

مواد ذات صلة

طبيب يوضح علاقة شرب الماء أثناء الأكل بزيادة الوزن

طبيب يوضح علاقة شرب الماء أثناء الأكل بزيادة الوزن

فريق «كهاتين» التطوعي بلجنة التنمية بالشميسي والجرادية يوزع 1700 وجبة إفطار (صور)

فريق «كهاتين» التطوعي بلجنة التنمية بالشميسي والجرادية يوزع 1700 وجبة إفطار (صور)

تعرّف على معدلات «السكر» المثالية بالدم خلال اليوم

تعرّف على معدلات «السكر» المثالية بالدم خلال اليوم

هل يساعد «مخفوق الموز» على اكتساب الوزن..إليك الإجابة

هل يساعد «مخفوق الموز» على اكتساب الوزن..إليك الإجابة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة