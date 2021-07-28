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الشيخ «صالح الفوزان» يوضح أفضل أنواع الذكر.. خفيفة على اللسان (مقطع صوتي)

الشيخ «صالح الفوزان» يوضح أفضل أنواع الذكر.. خفيفة على اللسان (مقطع صوتي)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، أفضل أنواع الذكر.

وقال “الفوزان” في مقطع صوتي متداول: “أفضل أنواع الذكر لا إله إلا الله.. هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي الكلمة الطيبة”.

وأضاف: “أكثروا من هذه الكلمة الطيبة وأحيوا بها قلوبكم واعمروا بها بيوتكم ونوروا بها أوقاتكم” مستشهدا بسؤال رجل النبي صل الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة قال: “لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله”.

وأضاف: “كلمة لا إله إلا الله خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة عند الله”، وحذر من نسي ذكر الله فمن نسي ذكر الله نسيه الله واستولى عليه الشيطان.

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