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«شاي الأدغال الأحمر» يحميك من مرض يفتك بـ 32 % من البشر سنويا

«شاي الأدغال الأحمر» يحميك من مرض يفتك بـ 32 % من البشر سنويا
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة متخصصة بالصحة والغذاء عن صنف من الشاي من شأنه أن يحدث تدخلات غذائية جيدة في جسم الإنسان ويحارب أحد أكثر الأمراض خطورة والذي يفتك بحوالي 32% من البشر في العالم كل عام.

تشكل أمراض القلب والأوعية الدموية أكبر عقبة أمام العلم إلى يومنا هذا، وتعتبر هذه الأمراض من الأسباب الأولى لانخفاض معدل الأعمار حول العالم.

وتؤكد الدراسات أن أمراض القلب والأوعية الدموية تعتبر من أكبر مسببات الوفيات في العالم، حيث يموت الملايين كل عام بسبب أمراض ناتجة عن القلب (مثل الجلطات وغيرها) أو عن الأوعية الدموية التي تسبب بنتيجتها مشاكل خطيرة في القلب، اقرأ أيضا: (دراسة دولية: 1% من “أوميغا 3” في الدم تؤخر الوفاة لفترة محددة).
ويعتبر مصطلح “الأمراض القلبية الوعائية” من المصطلحات الشائعة جدا في المستشفيات والتي تشير إلى وجود مشكلة تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية.

وفقًا لأحدث الأرقام التي نشرتها منظمة الصحة العالمية (WH0)، توفي ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2019، وهو ما يمثل 32% من جميع الوفيات حول العالم. ومن بين هذه الوفيات كان 85% منها بسبب النوبة القلبية والسكتة الدماغية.
وبحسب الخبر الذي نشرته صحيفة “express” البريطانية، تحت عنوان (المشروب الأحمر الدافئ الذي يقلل من خطر الإصابة بأكبر قاتل)، يوجد مشروب ساخن من شأنه أن يحد من هذه المشكلة بسبب تأثيراته الصحية الجيدة على الجسم.

ونقلت الصحيفة عن دراسة نشرت في مجلة “علم الأدوية الإثني”، معلومات أكدت فيها أن بعض أنواع المغذيات قد تحدث تغييرات وتعديلات طفيفة وصغيرة لكن يمكن أن يكون لها تأثير كبير على مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.
وشملت الدراسة 40 متطوعًا تناولوا يوميا ستة أكواب من أحد أصناف الشاي المعروفة تقليديا في جنوب أفريقيا لمدة ستة أسابيع.

وبعد مدة من التجارب، تم قياس علامات ومؤشرات الأمراض القلبية الوعائية، مثل نسب الدهون (ملف تعريف الدهون) وبعض المؤشرات الأخرى، في نهاية الدراسة.
ويشير مصطلح ملف تعريف الدهون إلى أحد فحوصات الدم التي يمكنها قياس كمية الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

شاي شائع في أفريقيا له مفعول سحري
وبحسب المصدر، بينت الدراسة أن صنف الشاي المعروف باسم (Rooibos) أو “الرويبوس أو الأسبلاط الخطي هو نوع من النباتات يتبع جنس الأسبلاط من الفصيلة البقولية” يوفر الحماية ضد مجموعة من الأمراض القلبية الوعائية.

ويطلق على هذا الشاي أحيانا اسم الشاي الأحمر أو شاي الأدغال الأحمر، وهو شاي مصنوع من أوراق شجيرة تسمى علميا (Aspalathus linearis).

وكتب الباحثون بنهاية الدراسة، “أظهرت ملامح الدهون أن استهلاك هذا الشاي، أدى إلى انخفاض كبير في كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم، مقارنة بالأشخاص الذين لم يحصلوا على الجرعة”.

ويعد كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من أنواع الكوليسترول “الضارة جدا” لأنه يلتصق بداخل جدران الشرايين، وأشارت الدراسة إلى أن مستويات الكوليسترول الحميد في الجسم قد ارتفعت بعد تناول هذا الشاي.

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