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تنبيهات «الأرصاد».. موجة حر على الرياض ورياح وغبار على عدة مناطق

تنبيهات «الأرصاد».. موجة حر على الرياض ورياح وغبار على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة على عدد من المناطق.

وتوقع “الأرصاد” أن تشهد مدن الرياض والخرج والمزاحمية ورماح، بالإضافة إلى الدمام والخبر والقطيف وحفر الباطن وقرية العليا في المنطقة الشرقية، موجة حارة تبدأ من الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى الرابعة عصرا، قد تصل معها درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر.

وأشار إلى أن أجزاء أخرى من منطقتي الرياض والشرقية بالإضافة إلى عدد من المدن بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والحدود الشمالية والجوف، ستشهد رياحا نشطة مع أتربة مثارة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وتوقع أن تشهد مدن أضم والطائف والعرضيات وميسان بالعاصمة المقدسة، والعيص والمهد ووادي الفرع بالمدينة المنورة، سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية يسبب تدنيا في مدى الرؤية.

ولفت إلى أن الحالة ذاتها ستشمل مدن الباحة والحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن، في منطقة الباحة، وذلك بدءا من الساعة 12 ظهراً وحتى الثامنة مساءً.

وبين أن أجزاء من مناطق عسير وجازان ونجران ستشهد أتربة مثارة مع أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، بدءاً من الساعة 12 ظهرا وحتى الثامنة مساءً.

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