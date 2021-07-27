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خطة «التعليم» للعام الدراسي المقبل.. تقليص زمن اليوم الدراسي

خطة «التعليم» للعام الدراسي المقبل.. تقليص زمن اليوم الدراسي
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، وفقا لـ”العربية”، عن خطة وزارة التعليم للعام الدراسي المقبل ١٤٤٣هـ، حيث تتضمن الخطة ما يلي:

– تقليص زمن اليوم الدراسي الحضوري.

– إخضاع الفصول الدراسية لعمليات تعقيم يومية.

– الانتقال للتعليم عن بُعد في حال إصابة أحد منسوبي المدرسة بـ كورونا أو رصد اشتباه بالإصابة.

يتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة تحصين منسوبي التعليم العام من المعلمين والمعلمات إلى 76% وتطعيم 30% من الطلاب والطالبات البالغين من سن 12 إلى 18 عاما.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم، ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، واستمرار جهود وزارة التعليم لزيادة أعداد المحصنين.

وقالت التعليم، في تغريدة عبر “تويتر”: “استعداداً للعودة الحضورية العام الدراسي المقبل؛ ارتفاع نسب تحصين منسوبي التعليم العام من فيروس كورونا، واستمرار جهود وزارة التعليم لزيادة أعداد المحصنين حفاظاً على سلامة الجميع.

وتابعت وزارة التعليم: “قبل الأول من أغسطس 2021م، نكون محصنين لدخول المنشآت التعليمية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التحصين في التعليم العام، ولفتت إلى ارتفاع نسبة التحصين بين الموظفين 75%، والمعلمون والمعلمات 76%، والطلاب والطالبات من 12 إلى 18 عاما بنسبة 30% خلال أسبوعين من بدء التطعيم”.

 

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