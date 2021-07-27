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ضبط مواطن امتهن تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها بحائل

ضبط مواطن امتهن تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها بحائل
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة حائل، أمس الثلاثاء، من القبض على مواطن ارتكب (9) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب (9) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في محافظة الشنان، تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، وسرقة مركبة ومحلين تجاريين.

وأضاف متحدث شرطة حائل، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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