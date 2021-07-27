التحالف : اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين وصاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الارهابية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين (مفخختين) وصاروخ بالستي ، مؤكدة أن المليشيا الحوثية الإرهابية تعمدت استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بجازان.

كما أعلنت عنتدمير صاروخ بالستي ثاني أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاهجازان، بعد ذلك أعلنت قوات التحالف عن اعتراض صاروخ باليستي ثالث من قبل قوات التحالف كان يستهدف جازان جنوب المملكة .

وفي تطور جديد للأحداث أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن أن الدفاعات الجوية لقوات التحالف اعترضت ودمرت رابع صاروخ باليستي أطلق باتجاه جازان جنوب المملكة.

وكشفت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة، مشيرة إلى استمرار محاولات المليشيا الحوثية في تعمد استهداف المدنيين والأعيان.

وأكدت قيادة قوات التحالف اتخاذها الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.