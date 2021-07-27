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«المرور»: ضبط سائق متهور تباهى بترك مقود المركبة أثناء السير

«المرور»: ضبط سائق متهور تباهى بترك مقود المركبة أثناء السير
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء أمس الثلاثاء، ضبط سائق متهور تباهى بترك مقود المركبة أثناء سيرها على الطريق معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر بمنطقة القصيم.

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور منطقة القصيم يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو تاركًا مقود المركبة أثناء السير على الطريق، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر”.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

 

 

 

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