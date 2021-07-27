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«حساب المواطن» يوضح آلية استفادة الزوجة من الدعم

«حساب المواطن» يوضح آلية استفادة الزوجة من الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية استفادة المرأة المتزوجة من الدعم المستحق، موضحا أنه يتم إضافة الزوجة كتابع في حساب رب الأسرة.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مواطنة قالت فيه: “أنا متزوجة إذا قدمت على حساب مواطن هل أحصل على الدعم؟

ورد البرنامج بقوله: “حياك الله ، في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجة يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة “الزوج”.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الـ44 الخاصة بشهر يوليو، والتي أودعها في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال، لـ10.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 35 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 99 مليار ريال منها 808 ملايين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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