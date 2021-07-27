«الأحوال المدنية» توضح خطوات تفعيل الهوية الرقمية

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، خطوات تفعيل الهوية الرقمية.

وتشمل هذه الخطوات:

• تحميل تطبيق أبشر أفراد.

• تسجيل الدخول لحسابك في أبشر أفراد.

• اختيار خدماتي.

• اختيار تحميل الهوية الرقمية.

الاطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل الصفحة لتأكيد “تحميل الهوية الرقمية”.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه لا يتم فرض غرامة مالية عند التأخر في استلام بطاقة الهوية الوطنية، بعد إبلاغهم بجاهزيتها للاستلام بعد تجديدها.

وأوضحت أنه يتم تطبيق الغرامة عند انتهاء تاريخ صلاحية الهوية الوطنية، إذ يتم احتساب 100 ريال من تاريخ انتهائها.

وأشارت إلى أنه يمكن تجديدها قبل انتهائها بـ180 يوماً، مشيرة إلى أنه لا توجد غرامة على الشخص المستفيد في حال تغيير اسمه وتوجهه لتجديد بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به.

وأفادت بأنه في حالة فقدان الهوية الوطنية لأول مرة يتم إصدار بدل فاقد دون فرض غرامة، وعند فقدانها للمرة الثانية يتم احتساب غرامة مقدارها 100 ريال.