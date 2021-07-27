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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«سدايا» تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

«سدايا» تعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن الوظائف متاحة للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة بمجال العمل.

– ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في التدقيق الداخلي.

– الاهتمام الشديد بالتفاصيل والمهارات التحليلية الجيدة.

– مهارات اتصال قوية.

– مهارات عرض قوية.

– مهارات قوية في حل المشكلات.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

– المعرفة العامة بتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف والحصول على مزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي ( إضغط هنا).

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