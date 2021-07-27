«السعودية للكهرباء» توضح خطوات سداد نصف إجمالي «الفاتورة» عبر تطبيق البنك

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء آلية استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها، وكذلك خطوات سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك.
وأوضحت الشركة، في تغريدة عبر حساب العناية بالمشتركين في “تويتر”: “أنه يمكن استعراض الفاتورة الإلكترونية وطباعتها، من خلال الموقع، على الرابط: https://goo.gl/hbqc3D ، والضغط على ايقونة فواتيري ، أو من خلال تطبيق “الكهرباء”.
كما يمكن سداد نصف إجمالي المبلغ عبر تطبيق البنك:
1- اختيار سداد فاتورة لمرة واحدة.
2- اختيار الشركة السعودية للكهرباء.
3- إدخال رقم الحساب.
4- النقر مرتين على المبلغ السابق وإزالته.
5- إدخال المبلغ الجديد المراد سداده.