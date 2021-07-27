في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. تطورات الأجواء وحالة تروية بالمملكة (تقرير)

تواصل – فريق التحرير:

تشهد العديد من المناطق في المملكة ارتفاعاً مضطرداً في درجات الحرارة، بالإضافة إلى حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق، تتمثل في هطول أمطار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، كما تهطل أمطار الخير على بعض المناطق وتجري السيول والأودية، في ظل حالة تروية التي تشهدها المملكة حاليا.

وفي هذا السياق، توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، أن ترتفع درجة الحرارة، بشكل محسوس في معظم مناطق المملكة عدا المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار “المسند” إلى أن درجات الحرارة قد تتراجع قبيل نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أشد المناطق حراً ستكون في الشرق، ثم الوسط، ثم المدينة المنورة.

• توقع استمرار الحالة المطرية “تروية”

بدوره توقع الباحث في شؤون الطقس عبد العزيز الحصيني، في وقت سابق، استمرار الحالة المطرية “تروية” على عدة مناطق.

كما توقع الحصيني سقوط أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق عسير والباحة وجازان، وشرق مكة.

وأوضح أنه من المتوقع هبوب رياح متفاوتة على أجزاء من وسط وشرق وغرب المملكة.

كما توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني بالأمس، استمرار ‏حالة تروية المطرية ولمدة 24 ساعة مقبلة وذلك ‏لليوم الـ 12 على التوالي.‏

وأشار إلى احتمالية سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة ‏على أجزاء من مناطق، عسير، والباحة، وجازان، تمتد للشمالية.

وأوضح الحصيني أن رياحاً متفاوتة القوة تهب على أجزاء ‏من وسط، وشمال شرق، وغرب المملكة.‏

• بداية موسم المرزم وخروج الأفاعي

في سياق متصل، أوضح د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يوم الأحد الماضي، وافق أول موسم المرزم ومدته 13 يوماً ويعقبه الكليبين.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: “بقي على سهيل 26 يوماً.. واليوم أول موسم المرزم ومدته 13 يوماً ويعقبه الكليبين”.

وتابع د. خالد الزعاق أن من سمات هذه الفترة من فصيل الصيف:

1- تخرج الأفاعي من مخابئها لشدة حرارة باطن الأرض

2- تنتشر الرطوبة على السواحل

3- يشتد عصف الريح المثيرة للغبار والأتربة على المناطق التهامية (موسم الغبيرة).

• توقع استمرار فرص هطول الأمطار

من جهتها توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرص هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري على مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

وأوضح مركز الأرصاد، أنه يتوقع أن يمتد تأثير الأمطار إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

• مرخيات القلايد وآخر موجات الحر

كما توقع د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنه لم يتبق سوى موجة واحدة فقط تسمى “مرخيات القلايد”.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: إن الموجات الحارة تعود في المقام الرئيسي إلى منخفض الهند، والذي يقع مصبه بين العراق والسعودية والكويت، مشيرًا إلى أنه لم يتبق سوى موجة واحدة فقط تسمى “مرخيات القلايد”.

وقال خالد الزعاق إن العرب كانوا يسمون موجات الحر الشديدة بـ”الوغرات”، وهي تبدأ في موسم “ثريا” بشهر يونيو، وتصل شدتها في موسمي “المرزم” و”الكليبين” في يوليو وأغسطس، ويكون آخرها بموسم “الصفري” في سبتمبر.

وأشار إلى أن هناك 5 موجات حارة يمر بها الصيف، الأولى في موسم “ثريا” وتسمى “طباخ العنب”، والثانية في موسم “الجوزاء” وتسمى “طباخ التين”، والثالثة بموسم “المرزم” وتُعرف بـ”صباغ اللون”، في حين تكون الرابعة بموسم “الكليبين” وتُعرف بـ”طباخ التمر”، أما موجة الحر الأخيرة تكون في موسم “سهيل”.

• توقعات الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء- بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة، كما يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.