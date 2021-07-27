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هل تناول «خل التفاح» قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي؟.. «الغذاء والدواء» توضح

هل تناول «خل التفاح» قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي؟.. «الغذاء والدواء» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن أن تناول خل التفاح قبل وبعد الوجبات مفيد للجهاز الهضمي.

يأتي رد الهيئة بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل، يزعم بأن تناول خل التفاح يعزز من إفراز العصارة الهضمية بسبب درجة حموضة خل التفاح.

وأوضحت الهيئة أن خل التفاح عبارة عن خل يتم إنتاجه عن طريق عملية تخمير سكر التفاح إلى حمض الخليك أو حمض الأسيتيك، والذي يستخدم بشكل كبير في تحضير الأطعمة والأطباق.

وأشارت إلى أنه، وفقا للدراسات العلمية والبيانات المتاحة، فإنه لا أدلة علمية كافية تدعم بأن تناول حمض الخليك المتواجد بخل التفاح معزز لإفراز العصارة الهضمية للأفراد الأصحاء، والمصابين باضطرابات القولون، والمصابين بنقص حمض المعدة.

وأوصت المرضى المصابين بالقرح الهضمية بعدم تناول خل التفاح، نظرا لدرجة حموضته والتي قد تضر بجدران المعدة والأمعاء.

 

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