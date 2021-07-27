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امتهنوا سرقة الأجهزة والساعات الثمينة.. سقوط عصابة السطو على المنازل والمحال بالرياض

امتهنوا سرقة الأجهزة والساعات الثمينة.. سقوط عصابة السطو على المنازل والمحال بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 4 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وتبين ارتكابهم 4 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في أحد أحياء مدينة الرياض، تمثلت في السطو على المنازل والمحال التجارية، وسرقة ما تحويه من أموال ومقتنيات، وتم استرداد (281) جهازا لوحيًا وهواتف نقالة وساعات ثمينة من المسروقات التي قدرت بمبلغ (90,000) ريال.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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