7.2 مليار تداولات.. صعود 122 سهماً وتراجع 74 خلال جلسة اليوم

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أنهى سوق الأسهم، جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع وللجلسة السابعة على التوالي، رغم تقليص المكاسب خلال فترة المزاد.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10916 نقطة مرتفعا بنحو 19 نقطة أو ما يعادل 0.17 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 7.2 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 223.4 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 305 آلاف صفقة.

وجاءت أسهم “اس تي سي” والبنك الأهلي السعودي على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 1.9 و0.9 في المائة، ثم أسهم سابك للمغذيات الزراعية المرتفعة 2 في المائة ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2014.

وتراجع سهم كيان بشكل طفيف رغم افتتاحيته الايجابية قرب 2 في المائة، في وقت أعلنت الشركة عن تحولها للربحية للربع الثاني بواقع 781 مليون ريال مقابل صافي خسارة 398.2 مليون ريال للفترة المماثلة، في حين نمت المبيعات 93.5 في المائة للفترة.

وصعدت أسهم 112 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم الأندلس المرتفع بالحد الأعلى ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ الإدراج وسط تداولات مكثفه هي الأعلى في 5 سنوات.

فيما ارتفعت أسهم اكسا التعاونية بنحو 6.6 في المائة، ثم تأتي وحدات مشاعر ريت بمكاسب 5.7 في المائة، كذلك نجد مكاسب تجاوزت 4 في المائة على أسهم الخليجية العامة وهرفي للأغذية، حيث سجل الأخير تداولات مكثفة هي الأعلى منذ فبراير 2010 بواقع 2.55 مليون سهم بقيمة 168.8 مليون ريال.

قابل ذلك تراجع أسهم 74 شركة تصدرها أسهم رعاية والتي هبطت بنحو 3.7 في المائة وسط عملية جني أرباح بعد عدة جلسات من المكاسب، تلاه أسهم كهرباء السعودية المتراجع 2.7 في المائة.