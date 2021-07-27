«استشاري»: 95% من إصابات كورونا الحرجة لم يحصلوا على اللقاح

تواصل – فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح الغزالي، إن التوعية الصحية حول فيروس كورونا أثرت على المجتمع بشكل إيجابي وأدت إلى زيادة معدلات التطعيم فى الدولة.

وطالب الغزالي في مداخلة مع قناة «الإخبارية» على ضرورة سن القوانين الصارمة للحفاظ على الإجراءات الاحترازية وعدم السماح لغير المطعمين بالدخول إلى المؤسسات العامة أو وسائل المواصلات.

وأوضح أن للتطعيم تأثيرا كبيرا على قلة الإصابات، مشيراً إلى أن 95 % من الحالات الحرجة في أقسام العناية المركزة لم يحصلوا على اللقاحات، بينما الأشخاص الذين تلقوا التطعيم نجد أن معدل نسب الإصابة أقل وأيضًا نسب العدوى أقل، ونادراً ما يحتاج الشخص المحصن إلى العناية المركزة، مضيفاً أن التحصين يعد مصلحة عامة للفرد والمجتمع ويقلل من إجمالي عدد الإصابات.